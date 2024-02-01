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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يتغير شيء.. الخارجية الصينية تكشف موقفها بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

روسيا والصين
روسيا والصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن الحكومة الصينية لم تغير موقفها بشأن القضية الأوكرانية، وتأمل في وقف تصعيد الصراع.

وأضاف بين في مؤتمر صحفي تعليقا على بيان وزير الدفاع الصيني دونج جون بشأن دعم الصين لـ روسيا بشأن القضية الأوكرانية: "نأمل أن يبذل كل جانب من الأطراف المعنية جهودا للمساعدة في وقف التصعيد وخلق الظروف المواتية لحل الأزمة سياسيا". 

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الصينية، عما إذا كانت بكين: "تخلت عن موقفها المحايد بشأن القضية الأوكرانية" و"ما هو نوع الدعم الذي تقدمه الصين لـ روسيا؟"، مجيبا: "لم يتغير شيء" في موقف بكين. 

وأشار إلى أن الصين تواصل اتخاذ "موقف واضح وغير متغير" بشأن هذه القضية.

وقال وزير الدفاع الصيني، في وقت سابق، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن السلطات الصينية لن تتخلى عن دعمها لـ روسيا في القضية الأوكرانية على الرغم من الضغوط الأمريكية المستمرة والتهديد بتعطيل تعاون بكين الدفاعي مع بروكسل.

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