وزير الرياضة: الدولة حريصة على تطبيق التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة، ، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيماناً بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال الوزير عقب توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بهدف تطبيق نظام التصويت الالكترونى فى انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات واتساقاً مع الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في تنظيم الانتخابات للهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى حرص الوزارة للارتقاء بآلية تنظيم الانتخابات بالهيئات الشبابية والرياضية التي تنظمها بالاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، مع الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية في الإشراف القضائي على عمليات الانتخابات المتنوعة، وذلك من خلال الاستعانة بمنظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة، والتي كان قد سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج " التصويت الإلكتروني للانتخابات " بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).



وأوضح صبحي أن تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية يكفل ميكنة الإجراءات التمهيدية السابقة لتنفيذ العملية الانتخابية، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وترجمة حقيقية لجهود الدولة نحو التحول الرقمي، والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية، توفيراً للجهد والوقت.



ويهدف البروتوكول إلى تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الوزارة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.



ووفقًا للبروتوكول ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافياً بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، وستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.



حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مستشاري قيادات النيابة الإدارية.



وقع البروتوكول إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.