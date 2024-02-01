"صحة الدقهلية" تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر فبراير

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين استمرار تنظيم القوافل الطبية بمختلف المراكز والمدن للوصول بالخدمة الطبية للمواطنين في أماكن إقامتهم؛ للتخفيف عن كاهلهم.



وقال وكيل وزارة الصحة - خلال إعلانه خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال فبراير الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتبار ملف الصحة مشروع قومي بجانب ملف التعليم.



وأضاف أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية والكشف والعلاج خلالها سيكون مجانًا، منوهًا بأن الخطة تتضمن إطلاق 4 قوافل طبية تستمر لمدة يومين بمراكز بلقاس وميت غمر وشربين وبني عبيد .



وأوضح أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجًا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم القوافل بقرية قراش مركز بلقاس يومي 5 و6 فبراير، وقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر يومي 12 و13.



وتابع أنه سيتم تنظيم القوافل بقرية كفر يوسف مركز شربين يومي 19 و20 فبراير، وقرية اليوسفية مركز بني عبيد يومي 26 و27 فبراير، لافتًا إلى تأكيد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج اللازم بالمجان.