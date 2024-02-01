حسام موافي يوضح الفرق بين الغيبوبة المؤقتة والتامة|فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني عن الفرق بين الغيبوبة المؤقتة و التامة، قائلاً:"الفرق بين الغيبوبة و النوم، هو الألم، المصاب بالغيبوبة لا يستيقظ إذا شعر بالألم"

حسام موافي: المصاب بموت جذع المخ لا يستيقظ

وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذع عبر فضائية "mbc masr"، أن الغيبوبة لها درجات كثيرة، تبدأ بـ15 و هي درجة الوعي، و تنهي بـ 3 وهي الغيبوبة التامة، مؤكداً أن موت جذع المخ يعني الوفاة، و لكن أجهزة الجسم تعمل" الموت الإكلنيكي"

وتابع حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني:" المصاب بموت جذع المخ، لا يستيقظ، لانه ميت"، لافتاً إلى ان المشكلة أن يتم التشخيص الخاطئ للغيبوبة ،على أنها موت جذع المخ.