رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث| صور

شهد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد ، تنفيذ محاكاة فعلية بمستشفى الحياه التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة مع عناصر من الأجهزة المعنية لعدد من المديريات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر.

جاء ذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير مدينة بورفؤاد ومديري إدارات الطوارىء ، العلاقات العامة و الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث 1000251465 1000251464 1000251467 1000251466 1000251469 1000251468 1000251470

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، و تأتى التجربة تأكيداً على الإطمئنان لمدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .