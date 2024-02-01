عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث| صور

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوار

شهد  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد  ، تنفيذ محاكاة فعلية بمستشفى الحياه التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة مع عناصر من الأجهزة المعنية لعدد من المديريات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر.

جاء ذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير مدينة بورفؤاد  ومديري إدارات الطوارىء ، العلاقات العامة و الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .

وفي سياق متصل، أكد  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن.

رئيس ضواحى بورسعيد يتابع أعمال صيانه ورفع كفاءة المعدات| صور

قبل انطلاقه.. رئيس مناخ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية بمعسكر الكشافة للتدريب العملي

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث

1000251465
1000251465
1000251464
1000251464
1000251467
1000251467
1000251466
1000251466
1000251469
1000251469
1000251468
1000251468
1000251470
1000251470

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد  أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، و تأتى التجربة تأكيداً على الإطمئنان لمدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .

بورفؤاد أخبار مدينة بورفؤاد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الوسائل التكنولوجية الحديثة محافظة بورسعيد مشروع الشبكة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

موضوعات متعلقة

رئيس ضواحى بورسعيد يتابع أعمال صيانه ورفع كفاءة المعدات| صور

قبل انطلاقه.. رئيس مناخ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية بمعسكر الكشافة للتدريب العملي

50 جنسية.. متسابقون بورسعيد لحفظ القرآن الكريم يزورون مركز مصر الثقافي الإسلامي

تزامنا مع بدء تنفيذ الموجة 22.. محافظ بورسعيد يعلن إزالة حالتي تعد

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف حملات التفتيش البيئي على جميع المحال

ملفوفة فى استرتش.. ضبط دواجن مجهولة الهوية بـ بورسعيد

الأسمنت المغشوش يُسقط منازل بورسعيد.. الرقابة التجارية تضبط كميات كبيرة وتداهم مخازن البيع

التفاصيل الكاملة لانتقال صلاح محسن مهاجم الأهلي إلى المصري

ترشيحاتنا

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كارتيرون يقترب من تدريب منتخب الجزائر

الزمالك يواصل الصفقات لدعم الفريق ويستعير لاعب سوري شهير

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ