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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الفؤادية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بهم بترعة الفؤادية المجاورة للطريق دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الفؤادية المجاورة للطريق، دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (محمد ص.ش.م.س، 53 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز طهطا)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها بالترعة المجاورة للطريق؛ نتج عن ذلك إصابة المدعو (عادل ا.س، 59 سنة، ويقيم دائرة المركز، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو محمد ن.م.م، 20 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم دائرة المركز، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو عمر ع.م.ب، 30 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم).

وأفادا قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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