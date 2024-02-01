الجامعة العربية تعقد اجتماعا تنسيقيا مع مصر وقطر لمواصلة تقديم الدعم الإنساني لغزة

استقبلت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقرها، الوزيرة نيفين القباج- وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية- رئاسة الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والوزيرة مريم المسند- وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر- رئاسة الدورة السابقة 42 للمجلس، وبدأ الاجتماع بتكريم الوزيرة مريم المسند على جهودها لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي إطار تعزيز العلاقات المصرية القطرية في المجلات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية.

وقدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، التهنئة للوزيرة مريم المسند على هذا التكريم المستحق والمبادرات الهامة التي تمت على المستوى العربي في المجلات الاجتماعية والإنسانية المختلفة خلال فترة ترأسها للدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأشارت إلى أن الاجتماع بحث التحضير ل"المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" الذي تنظمه دولة قطر يومي 7 و8 فبراير تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.

وأعطى الاجتماع اهتماما خاصا بمسألة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة، واستمرار الأفعال اللاإنسانية لإسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال، وزيادة أعداد الشهداء والجرحى.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن الاجتماع بحث أيضاً تنفيذ قرار القمة العربية وقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخاص باعتماد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032"، وكذلك التحضير لتنفيذ المبادرة المصرية التي رحب بها المجلس بإنشاء الآلية العربية لرابط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.