بعد غد .. فريد فاضل يفتتح معرض وتبقى الروح في الأوبرا

يفتتح الفنان الدكتور فريد فاضل، معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان و"تبقى الروح"، في السادسة مساء بعد غد السبت بقاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم الخميس - أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، ويضم 50 لوحة جديدة منفذة بالألوان الزيتية مستوحاة من العديد من مصادر الإلهام الإبداعية المفضلة لدى الفنان الدكتور فريد فاضل منها الريف المصري، بورتريهات أولاد البلد، الورود ،الطبيعة الصامتة ، أبنية القاهرة التاريخية، شواطئ الإسكندرية وبلاد النوبة القديمة.



ونوهت الأوبرا إلى أن الفنان الدكتور فريد فاضل يتميز بأسلوب متفرد في لوحاته الواقعية التي تصور الجمال، ويحرص في كل أعماله على إبراز الأصالة وروح الموجودات بألوان مشرقة نابضة بالحياة لتلامس وجدان جمهوره.

