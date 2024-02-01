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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهداف مشوشة.. خبير عن الأزمة الروسية الأوكرانية: حرب استنزاف واضحة

صدى البلد

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على كافة دول العالم .

 

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وقال أشرف سنجر في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" نحن مأمام حرب استنزاف واضحة المعالم من روسيا واوكرانيا".

 

وأضاف أشرف سنجر:" الأهداف العسكرية مشوشة، ولم يتم الوصول إلى نتائج حقيقية على الارض سواء لروسيا او اوكرانيا".

 

 وتابع أشرف سنجر :" العمليات العسكرية لا تقدم واقعًا عسكريًا حقيقًا، سواء لروسيا أو حتى أوكرانيا".

 

وأكمل أشرف سنجر:"  مع دخول القوات الروسية أوكرانيا كانت هناك أهداف واضحة للكريملن بإنهاء القيادة السياسية الموجودة في كييف، لكن القيادة الروسية لم تضع في الاعتبار أن أوكرانيا ستتم تعبة قوات وسلاح وتمويل لها من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا وبريطانيا، لدعم القوات الأوكرانية ودعم أوكرانيا في أن تواجه هذا الغزو الذي حدث من الروس.

 

خبير أوكرانيا روسيا

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