قطر تبحث القضية الفلسطينية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي



ذكرت صحيفة الراية القطرية بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التقي في واشنطن، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، برئاسة السيناتور روجر مارشال.

كما اجتمع المسؤول القطري مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، برئاسة السيناتور كريس كونز، والسيناتور كريس فان هولين.

جرى، خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.