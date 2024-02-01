مسئولون أمريكيون: الهجوم على قواتنا في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن مسئولين أمريكيين ، اليوم الخميس، بأن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم على قواتها في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.

ومن جانبها ، نسبت الولايات المتحدة هجومًا بطائرة بدون طيار أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن إلى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران ويضم كتائب حزب الله سيئة السمعة.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا أن الهجوم لم يكن عملا عشوائيا، بل عملية تم التخطيط لها وتنفيذها بدقة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق.

أثار الحادث، الذي وقع في قاعدة عسكرية على الحدود السورية الأردنية، ردًا سريعًا من الرئيس جو بايدن، الذي كشف عن التوصل إلى قرار بشأن كيفية رد الولايات المتحدة على الهجوم المميت بطائرة بدون طيار. وتتجلى خطورة الوضع في حقيقة أن البنتاجون قد حدد هوية الجنود الذين سقطوا على أنهم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، 46 عامًا، من كارولتون، جورجيا؛ كينيدي لادون ساندرز، 24 عامًا، من وايكروس، جورجيا؛ و 23 عامًا، من سافانا، جورجيا.

إن حصيلة الجرحى كبيرة، حيث أصيب أكثر من 40 شخصًا بإصابات تتراوح بين الجروح والكدمات وإصابات الدماغ. وترسم النتائج صورة مروعة للتكلفة البشرية التي تكبدتها في هذا الحدث المأساوي.