السعودية.. نزاهة : لا يمكن التهاون مع التعدي على المال العام

اكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نزاهة أحمد الحسين إن الهيئة تعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة لكل من تورط في قضايا فساد أي كان منصبه أو سلطته.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الإخبارية"، ان الهيئة مستمرة في ضبط جميع قضايا الفساد أي كان حجمها كبيرة أو صغيرة، مشددًا على أنه لا يمكن التهاون مع التعدي على المال العام.

وأوضح الحسين، أن الوظيفة العامة سلطة لخدمة المجتمع والوطن، لا يجوز استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بمصلحة عامة

تجدر الإشارة الي ان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، ضبطت خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا الجنائية.