برلمان دولة عربية يدعو حكومته لبيع البترول بغير الدولار الأمريكي

وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نداء إلي الحكومة العربية بضرورة بيع النفط العراقي بغير الدولار الأمريكي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية.

وفي بيان لها؛ ذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان، إن وزارة الخزانة الاميركية ما زالت تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقيـة، الأمر الذي يتطلب موقفا وطنيا يضع حدا لهذه القرارات التعسفية.

وقالت إن فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي.

وأعربت اللجنة، عن رفضها لهذه الممارسات، لما لها من تداعيات وعواقب على قوت مواطنينا، مجددة دعوتها للحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية.

واقترحت اللجنة إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى غير الدولار .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، إضافة إلى عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران