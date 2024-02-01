اليمن.. هجوم على سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة



ذكرت قناة السومرية العراقية بأن حادثا أمنيا وقع على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة باليمن.

وقالت القناة العراقية إن "الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة سفينة تجارية غربي الحديدة، مبينة أن الطاقم والسفينة بخير".

ومن جانبها نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للريبة".

جاء ذلك ، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق اليوم إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باليمن صوب خليج عدن، فضلاً عن 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، الخميس، أن "المدمرة كارني أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيرة الثلاث في محيط تمركزها مساء أمس الأربعاء".