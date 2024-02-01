بايدن يأذن بضرب الأصول الإيرانية في سوريا والعراق

رداً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار أودى بحياة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة تاور 22 في الأردن، وافق الرئيس بايدن على سلسلة من الضربات على أفراد ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا وبحسب سي بي اس نيوز، تم التخطيط للضربات على مدار عدة أيام.

يعكس قرار استهداف الأصول الإيرانية التوترات المتصاعدة في المنطقة والتزام الإدارة الأمريكية بالرد على الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تهديدات للأفراد العسكريين الأمريكيين.

يثير السماح بهذه الضربات مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والتداعيات الأوسع على المشهد الجيوسياسي المعقد بالفعل.