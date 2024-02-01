وزير الدفاع الأمريكي عن الهجوم المميت على قواته: لحظة خطيرة في الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قائلا إن الرئيس بايدن "لن يتسامح" مع الهجمات على القوات الأمريكية، مؤكدا أنه لن يتسامح معها أيضا.

وكشف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بالبنتاجون أن الهجوم الأخير شمل قيام طائرة بدون طيار بضرب أماكن معيشة أفراد عسكريين أمريكيين في اتجاه واحد، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وكشف أوستن أن التحقيق الجاري يركز على جمع الحقائق حول الهجوم المميت، مؤكدا أنه تم التعرف على المهاجمين على أنهم ميليشيا متطرفة مدعومة من إيران وتعمل داخل سوريا والعراق.

ووصف الظروف الحالية بأنها "لحظة خطيرة في الشرق الأوسط"، وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردا على الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، ربط الوزير أوستن الحادث بالاضطرابات الإقليمية الأوسع، مشيراً إلى آثار هجوم حماس على إسرائيل وأنشطة الجماعات المدعومة والممولة من إيران، بما في ذلك الحوثيون.

وفي مذكرة رسمية، قدم أوستن سياقًا حول الضحايا، وكشف عن أن ثلاثة جنود احتياطيين بالجيش الأمريكي من سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926 في فورت مور، جورجيا، فقدوا حياتهم في هجوم الطائرة بدون طيار. وأشار إلى أن معظم الجرحى الذين يزيد عددهم عن 40 أصيبوا بجروح وكدمات وإصابات في الدماغ وجروح مماثلة.