عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطني الاقتصادي يأتي في توقيت هام من الدولة لتجاوز الأزمة الحالية

النائب مدحت الكمار،
النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى منه، في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.

 

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن، مضيفا: التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.

 

ووصف عضو صناعة البرلمان، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.

 

وأشار النائب، إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.

 

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، أن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر في الأمر، والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.

استئناف جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني برنامج التنمية الشاملة الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الدكتور هاشم.. ظافر العابدين يتحدث عن شخصيته بفيلم أنف وثلاث عيون

اخبار مصر| تعيين نواب لرؤساء محاكم.. تحرك أسعار الدواجن وإجراءات للسيطرة على سوق اللحوم قبل رمضان

بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

صبا مبارك تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم أنف وثلاث عيون

فعل واحد يحل كل المشاكل ويرزقك الله به رزقا عجيبا.. مذكور في سورة نوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ