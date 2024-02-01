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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله اللبناني يقصف موقع السماقة في مزارع شبعا

ارشيفي
ارشيفي

 أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ـ حزب الله ـ في وقت سابق 13 عملية استهداف ضد مواقع وانتشار جيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكدت المقاومة في عدة بيانات، أن عملياتها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وجاءت العمليات كالتالي "استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة؛ وكذا استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت المقاومة تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السمّاقة بالأسلحة الصاروخيّة بجانب قصف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

كما تم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وكذا موقع حدب يارين بصواريخ بركان وثكنة بيرانيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

وقصفت أيضا  تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وتجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية و تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق بالإضافة الي انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
 

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