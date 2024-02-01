الولايات المتحدة تتعهد برد متعدد المستويات على هجوم القاعدة الأردنية

في أعقاب الهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن "رد متعدد المستويات" على الحادث، ويؤكد أوستن أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على القيام باستجابات متعددة، اعتمادًا على تطور الوضع.

وعندما سُئل عن الانتقام المحتمل، أكد أوستن على هدف "احتواء الأزمة في غزة"، وهو يعترف بالنشاط الإقليمي المتزايد لكنه يشير إلى أن مثل هذه الأحداث كانت سائدة تاريخياً.

ينتهز أوستن الفرصة لحث إيران على التوقف عن إمداد الحوثيين بالأسلحة، منددًا بأفعالهم ووصفها بأنها "غير مسؤولة وغير قانونية". وزير الدفاع يؤكد التزام الولايات المتحدة بتقليص قدرات الحوثيين، مؤكدا ضرورة وقف أنشطتهم.

أدان الوزير أوستن، في مؤتمر صحفي في البنتاجون، الهجوم على القوات الأمريكية، وكشف عن أن زملائه الجنود فقدوا حياتهم عندما استهدفت طائرة بدون طيار في اتجاه واحد أماكن معيشتهم. وأكد الجهود المستمرة لجمع الحقائق حول الحادث.

عزا الوزير أوستن الهجوم إلى ميليشيا متطرفة تدعمها إيران وتعمل داخل سوريا والعراق، ووصف الوضع الحالي في الشرق الأوسط بأنه "لحظة خطيرة".

وأكد مجددا الموقف الثابت للرئيس بايدن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" ردا على التوترات المتصاعدة. علاوة على ذلك، ربط الوزير أوستن الحادث بالاضطرابات الإقليمية الأوسع، مشيرًا إلى آثار هجوم حماس على إسرائيل وجهود الجماعات الإرهابية المدعومة والممولة من إيران، بما في ذلك الحوثيين.