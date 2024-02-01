أمريكا تحظر دخول أعضاء منظمة التحرير أراضيها.. وبيان عاجل لمجلس الوزراء الفلسطيني

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصويت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر اشتية في بيان، اليوم الخميس، “في ظل ازدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول الى آذان الأمريكيين، ويمكن للرئيس الأمريكي نقض القرار”.

وتساءل اشتية: “كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأمريكية؟”.

وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها من قرار الكونجرس، وأن يستخدم الرئيس الأمريكي حق النقض بالقرار.

ولفت اشتية إلى أن هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس”.

وأتم اشتية: إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية”.