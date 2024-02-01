مطلب برلماني بتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير السلع قبل شهر رمضان

طالب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذاية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء

وقال “ابو زيد” لـ"صدي البلد"، إنه يجب على الحكومة التحرك فورا للسيطرة على الأسعار؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب "أبو زيد" بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.