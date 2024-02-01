رقابة وخطوط ساخنة.. مطلب برلماني للسيطرة على الأسعار قبل شهر رمضان

أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ضرورة مراقبة الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان، قائلة: "قدمت بيانا عاجلا بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها".

تفعيل دور جهاز حماية المستهلك

وشددت “عبد الناصر” لـ"صدي البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

وقالت عبد الناصر، إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بِأن أسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، وطالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.