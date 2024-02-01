بلغ العلا.. أفضل الأغاني الدينية في حب سيدنا النبي

حلّ القارئ نور الدين إبراهيم ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري ، حيث قدّم عددًا من الأناشيد الدينية منها أنشودة "بلغ العلا"، وتلاوة آيات من القرآن الكريم خاصة أن له موهبة في تقليد ومحاكاة أصوات مشاهير قراء القرآن الكريم.



وقال نور الدين ابراهيم إن الله رزقه بموهبة الصوت وقرر أن تكون وسيلته في استخدام هذه الهبة أن يقلد كبار المشايخ والمقرئين في قراءة القرآن الكريم، فختم القرآن الكريم كاملًا، قبل أن يلاحظ من حوله صوته ومشابهته لأصوات كثير من المنشدين والمبتهلين والمقرئين أمثال الشيخ محمود خليل الحصرى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ ياسر الدوسري والشيخ خالد الجليل، وغيرهم علي الرغم من أنه لم يتلق تدريبات علي الصوت ولكنه يتعلم عن طريق السمع.

وأضاف أنه كان حريصًا على الاستماع لكبار المشايخ في إذاعة القرآن الكريم وخاصة الشيخ الحصري، والقنوات المتنوعة وترديد الأصوات بشكل دائم، لافتًا إلى صعوبة تقليد بعض الأصوات لكبار المشايخ بسبب قوة الحنجرة التي يمتلكونها، مع قدرته على الابتهال لكبار المبتهلين مثل الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ طه الفشني والشيخ النقشبدني.

ويحلم «نورالدين إبراهيم»، أن يصبح من أشهر قراء القران الكريم في مصر والوطن العربى.