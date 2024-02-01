المملكة المتحدة تستبعد إرسال قوات برية لمحاربة المسلحين الحوثيين في اليمن

صرح نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بشكل قاطع أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لنشر قوات برية في القتال ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء هذا الإعلان لتوضيح موقف المملكة المتحدة فيما يتعلق بتورطها في الصراع.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أكد السيد دودن: "دعونا نكون واضحين تمامًا منذ البداية. ليست لدينا أي خطط على الإطلاق لإرسال قوات إلى الأرض". وبدلاً من ذلك، سلط الضوء على تركيز المملكة المتحدة على الضربات الجوية التي تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على تهديد السفن في البحر الأحمر. الهدف من الضربات الجوية ليس طرد جماعة الحوثي.

سياق هذا البيان هو الجهود العسكرية المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي بدأت في يناير الماضي، لاستهداف مواقع الحوثيين في اليمن من خلال الغارات الجوية. ويأتي هذا الرد بعد أشهر من هجمات الحوثيين على السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر. لقد أدى الصراع المستمر إلى تعطيل التجارة العالمية بشكل كبير.

وتؤكد جماعة الحوثي أن هجماتها على السفن في البحر الأحمر هي رد مباشر على تصرفات إسرائيل في غزة. وقد لفتت هذه الأحداث الانتباه بشكل متزايد إلى الحركة اليمنية، التي أكدت سيطرتها على مناطق كبيرة في البلاد قبل عقد من الزمن. ويؤكد قرار المملكة المتحدة بالامتناع عن نشر قوات برية التزامها بمعالجة الصراع من خلال وسائل بديلة، مثل الضربات الجوية المستهدفة.