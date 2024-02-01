جذب تبادلي للمستثمرين | خط طيران دولي بين مصر والبرازيل

أكد السفير باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أنه بدأت عملي سفيرا للبرازيل بالقاهرة، منذ أغسطس 2023، مشيرا إلى أنه سعيد بوجوده في مصر وسط مصر والمصريين.

وقال فرانكو، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه عمل على زيادة الإستثمارات بين مصر والبرازيل، مشيرا إلى أن هناك مشروع الطيران الدولي بين القاهرة وساوباولو سيساهم في جذب المستثمرين البرازيليين إلى مصر، والمستثمرين المصريين إلى البرازيل.

وتابع السفير البرازيلي بالقاهرة، أتمنى أن نبدأ في هذا المشروع في هذا العام، نظرا لأهميته الإستثمارية الكبيرة بين الدولتين.



.