السفير البرازيلي بالقاهرة: صادراتنا للعالم وصلت إلى 330 مليار دولار

أكد السفير باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أن بلاده عملت على زيادة الصادرات وتقليل الإستيراد، من أجل العمل على ازدهار الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لديهم الكثير من الموارد التي يتم صناعتها وتصديرها.

وقال فرانكو، خلال لقاء له لبرنامج “ًصناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الصادرات البرازيلية للعالم وصلت إلى 330 مليار دولار، مضيفا: نقوم بالعديد من الإستثمارات مع دول كبرى مثل اليابان.

مزايا طبيعية كالمناخ

وتابع السفير البرازيلي بالقاهرة، أن البرازيل تتمتع بالكثير من الموارد المتنوعة على مدار العام، ولديهم مزايا طبيعية كالمناخ والذي يتيح لهم إنتاج الموارد.