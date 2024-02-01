رامي عبدالباقي: تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في اليوم الفلسطيني بمعرض الكتاب

قال الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو عيد الثقافة العربي السنوي.

وأضاف الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "معرض القاهرة الدولي للكتاب هو المكان الذي نلتقي فيه سنويا من جميع أنحاء الدول العربية للتناقش وتبادل الخبرات وتبادل الثقافة في أيام المعرض".

وأشار: "تنسيقية شباب الأحزاب ليست بعيدة عن الوضع الثقافي، بل نتواجد دائما، وعدد كبير من أعضاء التنسيقية لهم إصدارات في المعرض، وهدفنا خلق جيل جديد"، موضحا: "شباب الأحزاب تشارك في اليوم الفلسطيني المقام بمعرض الكتاب يوم الأثنين القادم".

