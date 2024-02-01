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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا: تصرفات إسرائيل في غزة إبادة جماعية

صدى البلد

في تطور قانوني مهم، اعترفت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمكن تفسيرها "بشكل معقول" على أنها إبادة جماعية، ومع ذلك، رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، معتبرة أن الأمر خارج نطاق اختصاصها.

وفقا لما نشرته الجارديان، قضت المحكمة الجزئية الأمريكية، برئاسة القاضي جيفري وايت، بأن المحكمة ملزمة بالسوابق وتفتقر إلى الاختصاص القضائي للتدخل في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بدعم إسرائيل. وعلى الرغم من الاعتراف باحتمالية تصرفات إسرائيل التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، فقد أكدت المحكمة على الفصل بين السلطات وامتنعت عن التدخل.

أثار قرار القاضي وايت خيبة الأمل بين جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والأفراد الذين بدأوا الإجراءات القانونية ضد الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن. ويؤكد حكم المحكمة على الطبيعة الدقيقة للطعن في القرارات التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية.

تصريحات القاضي، التي حث فيها المتهمين على التفكير في عواقب دعمهم الثابت للحصار العسكري على الفلسطينيين في غزة، أضافت طبقة دقيقة إلى الإجراءات القانونية، وبينما تم رفض القضية، فإن الاعتراف بالطبيعة المحتملة لأعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المناقشات القانونية والطعون في المستقبل.

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