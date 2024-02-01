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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملتقى المصريين بالكويت: نتمنى استمرار مبادرة السيارات بدون سقف زمني

السيارات
السيارات

وجه هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين في الكويت، الشكر للدولة المصرية ووزيرة الهجرة سها الجندي، على مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لـ 3 أشهر إضافية.


وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن المصريين في الخارج لعقود كانوا يأملون في النزول بسيارة من الخليج بدون جمارك، والمبادرة التي طرحتها الدولة المصرية "استفيد وفيد بلدك"، منوها بأن كلا الطرفين رابح "البلد والمواطن".


وأكد أن قرار مد الاستفادة بالمبادرة جيد، لأن البعض لم يكن جاهزا للتقديم في المبادرة، فمنهم من لديه التزامات، وآخرين لا يتوفر معهم المال الكافي، ومد الاستفادة بالمبادرة لـ 3 أشهر إضافية فتح الباب مرة أخرى أمام المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة.


ولفت إلى أن بعد فترة كورونا كان في تأخير في استيراد السيارات لدول الخليج، ومن الممكن أن تقدم على شراء سيارة ويتم تسليمك السيارة بعد 3 شهور، ولذلك كان مد المبادرة قرار جيد ويخدم المصريين في الخارج، مضيفا أن المصريين في الخارج يأملون أن تكون المبادرة مستمرة ولا تقيد بموعد حتى يستفيد الجميع.

حجز سيارات


عن الإقبال على المبادرة، قال: "عندما تم طرح المبادرة، كان هناك معترضين في البداية، ولكن الآن على سبيل المثال كان 4 من أصدقائي لا يريدون الاشتراك في المبادرة في البداية، والآن كلهم حجزوا سيارات، وهذا دليل على الإقبال الكبير على المبادرة".

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