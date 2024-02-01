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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد.. استقبال طلبات العارضات الراغبات في المشاركة بمعرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

رئيس مجلس الأعمال
رئيس مجلس الأعمال بالإسماعيلية

أعلنت آمال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، موعد بدء استقبال طلبات العارضات الراغبات في المشاركة في معرض اهلا رمضان بالإسماعيلية، حسب توجيهات اكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

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وأشارت إلى بدء استقبال طلبات المشاركة في المعرض، الأحد المقبل، حتي الثلاثاء، وعلي مدار 2 أيام متتالية، بمكتب أحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية بالدور الخامس بمقر
الغرفة.

من جانبه أعلن أكرم الشافعي موعد افتتاح  معرض اهلا رمضان اعتباراً من 15 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر، لافتا إلي  إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

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