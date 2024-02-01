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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة لأمريكا من حزب الله العراقي: المرحلة الثانية.. تشديد الحصار

صدى البلد

في تطور سريع، أفادت الأنباء عن انفجارات عنيفة في القاعدة الأمريكية الواقعة في حقل العمر النفطي شرق دير الزور في سوريا. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، بما في ذلك الهجوم الأخير في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات.

أصدر حزب الله العراقي، الجماعة المسئولة عن الهجمات السابقة، بيانًا رسميًا أعلن فيه الهجمات ضد القواعد الأمريكية. وجاء وفقا الصورة التي صورت من مكان الهجوم علي القاعدة، بإن المرحلة التالية إطباق الحصار. 

تشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار الأخير في القاعدة الأمريكية في حقول العمر النفطية نتج عن هجوم بطائرة بدون طيار شنته القوات المدعومة من إيران على قاعدة دورية أمريكية في شرق سوريا. وتوصف طبيعة الهجوم بأنه هجوم بطائرة بدون طيار "انتحارية" في اتجاه واحد.

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