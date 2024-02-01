عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى تدفع بمعداتها تحسبا لسقوط أمطار

صدى البلد

 

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة الطوارئ؛ لتعزيز درجة الجاهزية في مواجهة مياه الأمطار، إذ أشار البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتأثر المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بسحب ركامية يصاحبها سقوط امطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد، ومن المتوقع ان تتقدم تدريجياً للداخل وتشمل باقي محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، مصحوبة بحبات البرد.

وأوضح رئيس القابضة للمياه، أن شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى، دفعت بمعداتها على كافة المحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى؛ للتعامل مع مياه الأمطار، بجانب أطقم الصيانة وفرق التطهير، مشيراً إلى المتابعة الدائمة والمستمرة للأحوال الجوية من خلال غرف عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة منتشرة بمختلف مناطق محافظة الجيزة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع مياه الأمطار المتساقطة، أمس، على أغلب مناطق المحافظة، مؤكداً على استمرار أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة دفعت ب ١٢٥ معدة متمركزة بالميادين العامة والطرق الرئيسية، في ظل تكثيف أعمال التطهير وانتشار فرق المتابعة والصيانة بكافة المناطق، موضحاً أن محافظة القاهرة تعرضت، أمس، لسقوط أمطار متقطعة على مناطق مدينة نصر ورمسيس والمقطم وحلوان وطريق مصر إسكندرية الزراعي وكورنيش النيل ومحور الشهيد والمطرية والزاوية الحمراء والشرابية وحدائق القبة ومنشية ناصر والمعادي والتبين وتم التعامل مع تجمعات الأمطار بالكامل.

وفي القليوبية، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استمرار انتشار المعدات بمدن المحافظة، في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية بإحتمالية سقوط أمطار، موضحاً رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بالأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية، لافتاً إلى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بمحافظة  القليوبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

وصلت له فلوسه | خبر سار لجماهير الأهلي عن نجم الفريق

مفاجأة |فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا.. تفاصيل

واحدة منهم | تطور عاجل في حادث انفجار عقار الطالبية

ترشيحاتنا

وصلت 400 جنيه | سر ارتفاع أسعار اللحوم .. ومفاجأة سارة في مارس

مصطفى بكري: لن نسمح بتكرار مشهد الفوضى من جديد.. والمؤامرات تحيط بالوطن

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي 2024

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك معاناة المواطنين ويعطي توجيهات مستمرة للحد منها

رقابة وخطوط ساخنة.. مطلب برلماني للسيطرة على الأسعار قبل شهر رمضان

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

تألق إعلامي ومشوار مميز .. تفاصيل تكريم دينا رامز وبرنامجها " ست الستات "

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ