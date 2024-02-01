تحذير جديد.. قوات الحوثي تهدد بقطع الإنترنت عن إسرائيل

أصدرت قوات الحوثي تحذيراً خطيراً، معلنة أنه ما لم تتوقف الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية، فإنها ستقطع كابل الإنترنت تحت البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انقطاع رقمي كامل في إسرائيل، وذلك وفقا لمصادر لقناة IBTimes.

يأتي التهديد مع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يستخدم الحوثيون احتمال تعطيل الاتصال بالإنترنت كنقطة ضغط ضد الضربات الجوية المستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تسلط العواقب المحتملة لقطع الكابل البحري الضوء على الطبيعة المتطورة للصراعات، حيث يتم استخدام أساليب غير تقليدية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأمريكي البريطاني. ومع تطور الوضع، سيراقب المجتمع الدولي عن كثب الرد على هذا التهديد وآثاره على المشهد الجيوسياسي الأوسع.