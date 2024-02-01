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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك مصر: 200 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% شهريا بنهاية اليوم

صدى البلد

كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنويا، بلغت 200 مليار جنيه حتى نهاية عمل اليوم الخميس.
وقال الأتربي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الادخار الجديدة.

وتوقع رئيس بنك مصر - في تصريحات سابقة - أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

كان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوى يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً. 

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

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