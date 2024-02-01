عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخص في حريق محل الملابس بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخص ياختناق وجروح اثر اندلاع حريق باحد محلات الملابس بالدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمنطقة سوق الخواجات خلف دار ابن لقمان. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بمنطقة سوق الخواجات بالمنصورة.

انتقلت خمس سيارات اطفاء وثلاث سيارات اسعاف وتم نقل مصاب يدعى إبراهيم أشرف ربيع 20 عاما مقيم ديبو عوام حيث اصيب اختناق وجروح وتم نقله لمستشفى الطوارئ.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب إثر حدوث ماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق دون وقوع وقوع وفيات، تحرر عن ذلك محضرا بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على الحريق امن الدقهلية بالدقهلية تولت النيابة التحقيق حريق داخل محل قوات الحماية المدنية مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن مديرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

موضوعات متعلقة

"صحة الدقهلية" تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر فبراير

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ