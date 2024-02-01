إصابة شخص في حريق محل الملابس بالدقهلية

أصيب شخص ياختناق وجروح اثر اندلاع حريق باحد محلات الملابس بالدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمنطقة سوق الخواجات خلف دار ابن لقمان.

تلقت مديرية أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بمنطقة سوق الخواجات بالمنصورة.

انتقلت خمس سيارات اطفاء وثلاث سيارات اسعاف وتم نقل مصاب يدعى إبراهيم أشرف ربيع 20 عاما مقيم ديبو عوام حيث اصيب اختناق وجروح وتم نقله لمستشفى الطوارئ.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب إثر حدوث ماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق دون وقوع وقوع وفيات، تحرر عن ذلك محضرا بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.