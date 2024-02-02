أنشودة قمر.. بصوت مختلف للقارئ والمنشد نور الدين إبراهيم

حلّ القارئ نور الدين إبراهيم ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، حيث قدّم عددًا من الأناشيد الدينية منها أنشودة "قمر"، وتلاوة آيات من القرآن الكريم خاصة أن له موهبة في تقليد ومحاكاة أصوات مشاهير قراء القرآن الكريم.

بدأ «نورالدين إبراهيم» يظهر موهبته في الحفلات والعزاء المختلفة، يرتل حينها بصوته الطبيعي ويتوقف عن تقليد مشاهير القراء مضيفا: «من خلال تحفيظ القرآن الكريم ومن خلال العزاءات اللي حضرتها بدأت الناس بفضل الله تعرفني وتكلمني عشان أكون المقرئ».

وقال «بدأت اكتشف موهبتي منذ طفولتي، وكنت اتدرب على سماع الأصوات ، واتحدى والدتي في تقليد المقاطع الشهيرة للقراء».. «عندي طموح وآمال كتيرة، والإنسان اللي بيستكفي بأشياء معينة، ميبقاش ناجح».

وتابع، أن لديه موهبة في اتقان أصوات مشاهير القراء، مشيرًا إلي أنه يقوم بتقليد أصواتهم ببراعة، ومن أشهر تلك القراء، هما: ياسر الدوسري وخالد الجليل، وغيرهم الكثير الذي يجيد ببراعة الوصول إلى طبقة صوتهم.