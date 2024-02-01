محافظ الغربية: خريجات "المرأة تقود" خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن خريجات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» سيكن خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية ، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا المشروع.



جاء ذلك خلال مشاهدته، اليوم/الخميس/، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في الغربية، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بديوان عام المحافظة ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور شهاب سيف والدكتورة حنان الجندي منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب.



ووجه المحافظ، خلال كلمته التهنئة للمتدربات بمناسبة التخرج واجتيازهن البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح ..كما قدم الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مثمنا دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.



واستمع المحافظ إلى المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم خلال التدريب والمهارات التي تعلموهن والخبرات التي اكتسبهن إلى زملاءهن في العمل والمجتمع كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.