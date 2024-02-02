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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات: انطلاق الفصل الدراسي الثاني في موعده.. وتوجيهات هامة من التعليم العالي.. تعيين الدكتورة جينا الفقي قائما بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم


نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤسس اتحاد أمهات مصر تشيد بمعرض الكتاب وتؤكد: شامل وممتع ومنظم
 

زارت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 ، بصحبة مجموعة من أولياء الأمور من الأمهات وأبنائهم الطلاب. وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 واهتمام الطلاب وأولياء الأمور بزيارته،

 


الأعلى للجامعات: انطلاق الفصل الدراسي الثاني في موعده.. وتوجيهات هامة من التعليم العالي
 

تستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم 10 فبراير المقبل، بينما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات بعدد من التوجهات العامة قبل بدء الدراسة....

 

 


التعليم تكرم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية «لمحات من الهند»| صور
 

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر من خلال المركز الثقافي الهندي . جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير

 

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين
 

يشهد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس إقبالا كبيرا من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 الدارسين في محافظة السويس .

 


تحديد هوية الأشخاص من خلال بصمة القلب.. مشروع ابتكاري لطلاب جامعة أسيوط
 

نفذ طلاب جامعة أسيوط، مشروعا ابتكاريا، يعمل على تعزيز التكامل بين القطاع الطبي والتكنولوجي، وتقوم فكرته على.....

 


خبير: وضع تخصصات الجامعات الأهلية وفقا لاحتياجات السوق العالمي ووظائف 

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن الدولة تعرف ما هي وظائف المستقبل

 


تعيين الدكتورة جينا الفقي قائما بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي
 

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتورة جينا الفقي بتسيير أعمال منصب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك خلفا للدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق. وقدمت أكاديمية البحث العلمي الشكر للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية

 


البحث العلمي تعلن عن منح للعلماء في بداية حياتهم المهنية
 

أعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية، وذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC). واوضحت أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/

 

 


خبير: تشجيع المدرسين المتميزين خطوة ضرورية لتحسين جودة التعليم
 

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، على التزام وزارة التربية والتعليم في مصر بتحسين جودة التعليم من خلال اعتماد إستراتيجيات تهدف إلى تطوير مستوى المعلمين وتوفير

 

 

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