سوريا.. مصدر أمني يكشف حقيقة تقليص أعداد المستشارين الإيرانيين في دمشق

أكد مصدر أمني سوري عدم صحة الأنباء التي ترددت حول تقليص عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا، مبيناً أن ما يحصل هو تعديلات روتينية لعائلات المستشارين المتواجدين على الأراضي السورية.

وشدد المصدر الأمني، على أنّ إيران وقفت إلى جانب الدولة والشعب السوري الشقيق ولن تتخلى عن مبادئها الاستراتيجية وخاصة عندما يتم الحديث عن عدوان أمريكي _ إسرائيلي على المنطقة.

وكشف أنّ قيادة المستشارين الإيرانيين في المنطقة تتبع تكتيكا هجوميا في الرد على أي عدوان أمريكي _ إسرائيلي في المنطقة، وفي سوريا هي في حالة تآهب كاملة.

وختم المصدر الأمني حديثه بالتأكيد على أن المستشارين الإيرانيين في سوريا جاءوا بطلب من الدولة السورية خلال سنوات الحرب، وسيغادرون البلاد في حال طلبت سوريا ذلك.