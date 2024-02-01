نائب العربي للدراسات: قرار العدل الدولية اعتراف صريح بحقوق الشعب الفلسطيني

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب الاحتلال إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد اعتراف صريح بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لأول مرة في التاريخ تحاكم إسرائيل بقوة القانون منذ نشأتها، لافتا إلى أنه كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي تمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجميع كان ينتظر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن قرار العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ستحمل المجتمع الدولي ضرورة الضغط على مجلس الأمن بإحالة هذه التدابير إليه وإرغام إسرائيل بتنفيذها.

