ليبيا .. حقيقة تعرض مديرية أمن طرابلس لهجوم مسلح

سمع أصوات أعيرة نارية في محيط مديرية أمن طرابلس بلبيا.

وفي بيان لمديرية أمن طرابلس كشفت تفاصيل الحادث حيث قالت : انه بتاريخ اليوم الخميس الاول من فبراير 2024 وعلىً تمام الساعة الحادية عشر صباحا و أثناء قيام احد الأجهزة الامنية بعملية ضبط لاحد المطلوبين بمنطقة زناتة حدث إطلاق نار أعلن على هذا الموقع الرائد و ٢٠٠٠ موقع آخر مع شبكة

وفندت مديرية امن طرابلس جملة و تفصيلا اي شائعة تتحدث عن هجوم على المديرية او احد مكوناتها ، واهابت بجميع المواطنين ان أبنائها منتسبي مديرية امن طرابلس على راس أعمالهم يتقدمهم في ذلك مدير امن طرابلس و انهم بموقعهم لن يسمحوا بهز أمن عاصمتنا طرابلس.