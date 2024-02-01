الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن الهجوم الصاروخي على سفينة بريطانية

أعلنت الحوثي، في بيان رسمي، مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر. يُستشهد بالهجوم ردًا على عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا على اليمن.

وبحسب البيان، فإن السفينة المستهدفة كانت في طريقها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

نفذت الوحدة البحرية للقوات المسلحة اليمنية العملية باستخدام الصواريخ البحرية التي تعتبر مناسبة للمهمة.

وتعلن قوات الحوثيين عزمها الاستمرار في مثل هذه العمليات ضد السفن الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر والخليج العربي حتى يتوقف العدوان المتصور ويرفع الحصار عن قطاع غزة.