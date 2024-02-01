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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للقضاء على السوق السوداء..خبير اقتصادي: لابد من توفير السيولة الدولارية بالبنوك

السوق السوداء
السوق السوداء

علق الدكتور محمود فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

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وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هناك علاقة طبيعية بين التضخم وسعر الفائدة، ومع زيادة التضخم يتم رفع الفائدة بمعدل مواز لمواجهة التضخم".

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق،: "البنك المركزي المصري يرى أن التضخم سيكون في ازدياد لذلك تحوط ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% إعمالا بالعلاقة الموجودة بين التضخم وسعر الفائدة".

واسترسل: "90% من السوق السوداء بغرض تجاري وليست بغرض فكرة المضاربة والتربح"، مضيفا: "إذا كان البنك لا يوفر الدولار فالناس تتاجر في السوق السوداء للحصول على الدولار، وإذا سيطرت على  السوق السوداء فهذا أمر جيد، لكن لن يحل الأزمة.. وللقضاء على السوق السوداء لابد من توفير السيولة والنقدية الدولارية في البنوك".
 

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