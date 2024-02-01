المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتهرب من دفع مليون جنيه ضرائب بالوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهمان غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم، وإلزام الأول بدفع مبلغ 975 الف جنيه، والمتهم التاني بدفع 107 الف جنيه، لاتهامهم بالتهرب الضريبي بالوراق.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ن" ،"عمرو. ي" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه التهرب الضريبي، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16866 لسنة 2023 جنايات الوراق.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة التهرب الضريبي، بقيام المتهمين بالتهرب من أداء المستحقة علي نشاطه والذي بلغ مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها.