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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن حالة الطوارئ في العاصمة عمان.. لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

رفعت أمانة عمّان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من صباح غد الجمعة، للتعامل مع الحالة الجوية.

وبدوره؛ فقد أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان، ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).

وحثت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وناشدت الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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