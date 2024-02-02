بدء تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد .. وصدى البلد ينشر خطوات تقديمها

يهتم جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 حاليا بالبحث عن كافة تفاصيل وأخبار تظلمات الشهادة الإعدادية ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024
وتتولى مديريات التربية والتعليم مسئولية تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وإعلانها للطلاب في المدارس .
فمن جانبها حسمت مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية ، حيث أعلنت في بيان رسمي أنه من المقرر بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من طلاب الصف الثالث الإعدادي بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2024
وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية ، سوف تستمر لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها .
خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
- يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
- بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية
- لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة
- يقوم الطالب بالاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها
- يكتب الطالب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به
- يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.
وفي محافظة مطروح .. أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الإعدادية ستبدأ في تلقي تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل ولمدة 15 يومًا بمقر اللجنة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح.