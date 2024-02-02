بدء تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد .. وصدى البلد ينشر خطوات تقديمها

يهتم جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 حاليا بالبحث عن كافة تفاصيل وأخبار تظلمات الشهادة الإعدادية ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتتولى مديريات التربية والتعليم مسئولية تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وإعلانها للطلاب في المدارس .

فمن جانبها حسمت مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية ، حيث أعلنت في بيان رسمي أنه من المقرر بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من طلاب الصف الثالث الإعدادي بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية ، سوف تستمر لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها .

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .

يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .

يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه

بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته

في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية

لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة

يقوم الطالب بالاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها

يكتب الطالب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به

يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.

وفي محافظة مطروح .. أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الإعدادية ستبدأ في تلقي تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل ولمدة 15 يومًا بمقر اللجنة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح.