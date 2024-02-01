أمريكا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى قاعدة حقل العمر في سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بعد استهدافها بثلاث مسيرات.

وذكرت وسائل إعلام سورية بأن المروحيات الأمريكية تحلق على علو منخفض في سماء مناطق ريف دير الزور في سوريا.

وكان مسؤول عسكري أمريكي أفاد في وقت سابق بأن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرض لما لا يقل عن 166 هجوماً منذ 17 أكتوبر 2023.

وأشار إلي أن الهجمات كانت بواقع 67 هجوماً في العراق و98 هجوماً في سوريا وهجوماً واحداً في الأردن.

وبين أن الهجمات كانت بالمسيّرات والصواريخ وقذائف "الهاون" والصواريخ البالستية قصيرة المدى.