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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتدوا ملابس ستات.. قرار عاجل ضد عصابة العياط

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين ارتديا ملابس نسائية لسرقة محل مجوهرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط ، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

 وبمواجهتما قررا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات على النحو المشار إليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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