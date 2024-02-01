خالد أبو بكر: أنا أهلاوي وحل مشاكل الزمالك في صالح الكرة المصرية

أبدى الإعلامي خالد أبو بكر سعادته البالغة بالصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك.

وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون اي”: نتفق أو نختلف على صفقة عبد الله السعيد، في النهاية نادي الزمالك سيعود بقوة.

وأوضح خالد أبو بكر أن صفقات نادي الزمالك تساهم في تطوير مستوى الدوري المصري بشكل كبير، معقبا: “حل أزمات نادي الزمالك يعنى حل مشاكل الكرة كلها في مصر”.

انا اهلاوى

وتابع خالد أبو بكر: أنا أهلاوي وبشكر كل اللي ساهم في فتح القيد لصفقات نادي الزمالك لاهميته في المنافسة على البطولات الكبرى".