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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب.. توصية بإطلاق استراتيجية وطنية لمشروع قومي للثقافة

ندوة تنسيقية شباب
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر"، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقشت دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب.

وقال الكاتب الصحفي الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة هى قدرة الإنسان على تكوين وجهة نظر من خلال أدوات محددة، وليست مجرد معلومات عامة، مؤكدا أن مصر دولة عظمى ثقافيا، وإذا ذكرت الثقافة فى العالم ذكرت مصر.

وأوصى جلال، بإنشاء صندوق لتمويل المبدعين لدعم الكتاب غير القادرين على تكاليف النشر، وضرورة إغراق المجال العام بكتب حقيقية ذات معنى وهدف، كما أكد على ضرورة أن يكون هناك مشروع قومي للثقافة في مصر.

من جانبه، أشاد محمد شوقي، مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أنه لم يرى حضورا ثريا لندوات المعرض مثلما يحدث فى ندوات التنسيقية، مشيراً إلى أن عصير الكتب تعتز بصداقتها للتنسيقية وتسعد بأن تعبر عنهم.

وأكد شوقي، أهمية مؤسسات النشر فى تعزيز الوعى لدى الشباب باعتبارها قوى ناعمة حقيقية، وتعتبر إحدى الآليات الهامة بأن تثقف الشباب وتجعلهم سفراء لمصر، موضحاً أن كل دور نشر لها أن تشارك فى ٢٢ معرض دولياً سنويا، وأن دور النشر تعتبر سفراء لمصر فى العالم.

من جانبه، أكد الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، أن سقف الحرية موجود، ولكن الكاتب هو من يضع القيود والخطوط الحمراء فى كتاباته، بدليل فيلم "شيء من الخوف" فى عهد عبد الناصر، وروايات نجيب محفوظ، لافتاً إلى أنه فى عام ٢٠١٥ قام بكتابة إحدى الكتب وفى نظر البعض تعدى الخطوط الحمراء ولكن فى النهاية تم نشره

 وأوصى عضو التنسيقية بالبدء فى مشروع ثقافى  متكامل يجذب الجيل الجديد إلى الثقافة، مشيرا إلى أن "الترند" يجب تجاهله وعدم الالتفات إليه.

من جانبه، أكد الكاتب والمترجم مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إنشاء كيان للمترجمين، حيث إن الترجمة هى مبادرة شخصية وتخليدا لأسماء شيوخ الترجمة.

وأوصى عضو التنسيقية، وزارة الثقافة بأن تضع ضمن مستهدافاتها مشروعا قوميا للترجمة، كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمشروع قومى للثقافة فى مصر يضع مستهدفات محددة ويُنظم به دور الدولة والقطاع الخاص.

أدار الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولي للكتاب دور مؤسسات النشر الوعي الشباب

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